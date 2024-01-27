Каземиро: я счастлив играть за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о том, как его приняли в английском клубе, а также поделился эмоциями от игры за «красных дьяволов».

«Всё это потрясающе. С самого первого дня клуб, игроки и болельщики приняли меня с радостью. Я получил столько любви — как на поле, так и за его пределами.

Это был уникальный и волшебный опыт, а я нуждался в таком опыте. Я так счастлив в Манчестере со всем тем, что предлагает мне город и клуб. Я счастлив от этого и от того, что помогаю клубу совершенствоваться и возвращаться на путь достижений. Так что да, я счастлив играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Каземиро официальный сайт клуба.

Напомним, 31-летний Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек провёл восемь матчей в АПЛ и забил один гол.