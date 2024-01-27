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Экс-игрок «Зенита» Новосельцев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Новосельцев назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением о том, какая команда станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Кто станет чемпионом: «Краснодар» или «Зенит»? Все прекрасно знают, что у «Зенита» больше ресурсов. И у них есть характер, потому что они знают, как становиться чемпионами. Уверен, для смены красок многим хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Многим хотелось бы видеть другого чемпиона, но в любом случае желаю двум командам бороться до самого последнего тура. Победит сильнейший и самый достойный», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» с 32 очками за 18 туров.

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