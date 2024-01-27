«Барселона» — «Вильярреал»: Педри сравнял счёт

Сегодня, 27 января, проходит матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и «Вильярреал». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме, на 22-й минуте, Херар Морено забил гол, выведя «Вильярреал» вперёд. Однако после просмотра видеоповтора гол был отменён, счёт остался прежним. Под конец первой половины, на 41-й минуте, Херар Морено открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Во втором тайме, на 54-й минуте, Ильяс Ахомаш удвоил преимущество «Вильярреала». Вскоре, на 61-й минуте, Илкай Гюндоган отыграл один мяч. На 68-й минуте Педри забил ещё один мяч каталонцев, сравняв счёт — 2:2.

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В данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 20 матчей. «Вильярреал» находится на 14-й строчке, заработав 20 очков за 21 игру.