«Милан» и «Ювентус» интересуются полузащитником «Валенсии» Хави Геррой

Итальянские «Милан» и «Ювентус» интересуются 20-летним полузащитником испанской «Валенсии» Хави Геррой, сообщает журналист Маттео Моррето в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Валенсия» не хочет отпускать своего футболиста по середине сезона и готова продать его летом за € 35 млн. Геррой в том числе интересуются английские «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», а также французский «ПСЖ». При этом 20-летний игрок предпочёл бы продолжить карьеру в Испании.

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В нынешнем сезоне испанец сыграл за «Валенсию» 23 матча во всех турнирах, где отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.