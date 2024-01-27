«Байер» потерял очки в матче 19-го тура Бундеслиги с «Боруссией» М

Сегодня, 27 января, состоялся матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Игра завершилась вничью — 0:0.

«Байер» нанёс более чем в шесть раз больше ударов по воротам, чем «Боруссия» (27 против 4-х), однако ни один из них так и не привёл к голу.

После этой игры в активе леверкузенцев стало 49 очков. Подопечные Хаби Алонсо продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая мюнхенскую «Баварию» на два очка. Мёнхенгладбахская «Боруссия» с 21 очком находится на 12-й строчке.