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«Байер» потерял очки в матче 19-го тура Бундеслиги с «Боруссией» М

«Байер» потерял очки в матче 19-го тура Бундеслиги с «Боруссией» М
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Сегодня, 27 января, состоялся матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Игра завершилась вничью — 0:0.

«Байер» нанёс более чем в шесть раз больше ударов по воротам, чем «Боруссия» (27 против 4-х), однако ни один из них так и не привёл к голу.

После этой игры в активе леверкузенцев стало 49 очков. Подопечные Хаби Алонсо продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая мюнхенскую «Баварию» на два очка. Мёнхенгладбахская «Боруссия» с 21 очком находится на 12-й строчке.

Германия - Бундеслига . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Комментарии
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