«Байер» потерял очки в матче 19-го тура Бундеслиги с «Боруссией» М
Поделиться
Сегодня, 27 января, состоялся матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Игра завершилась вничью — 0:0.
«Байер» нанёс более чем в шесть раз больше ударов по воротам, чем «Боруссия» (27 против 4-х), однако ни один из них так и не привёл к голу.
После этой игры в активе леверкузенцев стало 49 очков. Подопечные Хаби Алонсо продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая мюнхенскую «Баварию» на два очка. Мёнхенгладбахская «Боруссия» с 21 очком находится на 12-й строчке.
Германия - Бундеслига . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Комментарии
- 27 января 2024
-
23:14
-
23:11
-
23:11
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:51
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:30
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:07
-
22:05
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:55
-
21:48
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:52
Партнерский контент