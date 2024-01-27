Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на матч с «Марселем» в Лиге 1

Сегодня, 27 января, пройдёт матч 19-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды сыграют на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Лопес, Гарсия, Мейте, Балерди, Клосс, Онана, Кондогбия, Верету, Энрике, Витинья, Обамеянг.

«Монако»: Кён, Керер, Марипан, Салису, Вандерсон, Закария, Фофана, Уаттара, Аклиуше, Головин, Бен-Йеддер.

Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне в рамках французского чемпионата. В 7-м туре Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Марселем» в результативном матче со счётом 3:2.

В данный момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 33 очка в 18 матчах. «Марсель» же располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 28 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «ПСЖ» — 43 очка за 18 встреч.