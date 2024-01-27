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«Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5, пропустив два гола на последних минутах

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5, пропустив два гола на последних минутах
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Сегодня, 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5.

В первом тайме, на 22-й минуте, Херар Морено забил гол, выведя «Вильярреал» вперёд, однако после просмотра видеоповтора гол был отменён, так что счёт остался прежним. Под конец первой половины, на 41-й минуте, Херар Морено открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд.

Во втором тайме, на 54-й минуте, Ильяс Ахомаш удвоил преимущество «Вильярреала». Вскоре, на 61-й минуте, Илкай Гюндоган отыграл один мяч. На 68-й минуте Педри забил ещё один мяч каталонцев, сравняв счёт. Почти сразу после этого, на 71-й минуте, Эрик Бейи срезал мяч в свои ворота — автогол защитника «Вильярреала» вывел «Барселону» вперёд. На 84-й минуте Гонсалу Гедеш забил третий гол гостей, сравняв счёт. В самой концовке, на 90+9-й минуте, Александр Сёрлот вывел «Вильярреал» вперёд, а на 90+12-й минуте Хосе Луис Моралес установил окончательный счёт встречи — 5:3, победа «Вильярреала».

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После результата этого матча «Барселона» осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.

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