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«Реал» набрал последние 12 очков благодаря стандартам Давиде Анчелотти – Marca

«Реал» набрал последние 12 очков благодаря стандартам Давиде Анчелотти – Marca
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Мадридский «Реал» набрал последние 12 очков благодаря стандартным положениям Давиде Анчелотти, который является сыном и помощником главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Marca.

По информации источника, Давиде создал специальный буклет, в котором есть данные о стандартных положениях, и использует его, чтобы причинять вред соперникам.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в последней игре с «Лас-Пальмасом» (3:2) счёт был открыт на 53-й минуте, когда полузащитник «Лас-Пальмас» Хавьер Муньос вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал счёт 1:1. На 84-й минуте французский полузащитник Орельен Тчуамени вывел «Реал» вперёд и принёс клубу победу.

Мадридский «Реал» набрал 54 очка в 21 встрече и поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. «Лас-Пальмас» находится на восьмой строчке, заработав 31 очко.

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