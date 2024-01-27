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«Клопп может уйти, громко хлопнув дверью». Каррагер — о концовке сезона для «Ливерпуля»

«Клопп может уйти, громко хлопнув дверью». Каррагер — о концовке сезона для «Ливерпуля»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о возможных результатах команды после новости об уходе Юргена Клоппа с поста главного тренера команды в конце нынешнего сезона.

«Оставшаяся часть сезона будет очень эмоциональной. Я чувствую, что вместо немедленного разрушения команда и клуб будут нестись к своим целям на волне страсти. Атмосфера на «Энфилде» в преддверии титула уже гарантированно была электрической.

Представляете, какой она будет сейчас? Все захотят насладиться каждой минутой работы Клоппа в качестве тренера «Ливерпуля», понимая, что видит последние акты эпохи, о которой будут говорить вечно. Он может уйти громко хлопнув дверью, выиграв второй титул чемпиона», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очка в 21 матче.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы завоевали семь трофеев.

Турнирная таблица АПЛ
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