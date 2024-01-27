Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ракитич после слухов о переходе в «Аль-Шабаб» не попал в заявку «Севильи» в Ла Лиге

Ракитич после слухов о переходе в «Аль-Шабаб» не попал в заявку «Севильи» в Ла Лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич не попал в заявку команды на матч 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной», который пройдёт 28 января.

Фото: Пресс-служба «Севильи»

Напомним, ранее появилась информация о том, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками испанского клуба. Сообщалось, что полузащитник перейдёт в «Аль-Шабаб» до 30 января, подписав двухлетний контракт.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в

Напомним, Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Материалы по теме
Иван Ракитич подпишет двухлетний контракт с саудовским «Аль-Шабабом» — Николо Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android