Ракитич после слухов о переходе в «Аль-Шабаб» не попал в заявку «Севильи» в Ла Лиге

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич не попал в заявку команды на матч 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной», который пройдёт 28 января.

Фото: Пресс-служба «Севильи»

Напомним, ранее появилась информация о том, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере «Севильи» Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками испанского клуба. Сообщалось, что полузащитник перейдёт в «Аль-Шабаб» до 30 января, подписав двухлетний контракт.

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Напомним, Ракитич вернулся в «Севилью» из «Барселоны» в 2020 году. До этого он выступал за андалусийский клуб с 2011 по 2014 год. За это время он принял участие в 323 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 63 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.