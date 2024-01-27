Фейковый Криштиану Роналду фотографировался и раздавал автографы фанатам в Китае

Мужчина, который пародировал нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, фотографировался и раздавал автографы болельщикам в Китае.

Напомним, 24 января, «Аль-Наср» должен был сыграть с «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого. Однако за день до товарищеского матча Роналду получил травму и весь китайский тур был отменён. Кроме того, «Аль-Наср» на зимних сборах должен был сыграть также с «Чжэцзян Гринтаун» (28 января), «Интер Майами» (1 февраля) и «Аль-Хилялем» (8 февраля).

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт 38-летнего португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года. Нападающий стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 54 гола. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами.