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«Барселона» в жопе». Василий Уткин — о поражении каталонцев от «Вильярреала» со счётом 3:5

«Барселона» в жопе». Василий Уткин — о поражении каталонцев от «Вильярреала» со счётом 3:5
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Барселоны» в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5). Напомним, «Барселона» пропустила два гола в концовке встречи (на 90+9-й и 90+12-й минуте игры) и проиграла матч со счётом 3:5.

«Барселона» в жопе-то какой. Уж метала, уж двигала рычаги, а всё там», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, после результата данного матча «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч чемпионата. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.

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