Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Марселем» в Лиге 1

Сегодня, 27 января, проходит матч 19-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды играют на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на 7-й минуте, Бен-Йеддер с передачи Александра Головина открыл счёт в матче, выведя «Монако» вперёд — 1:0.

Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне в рамках французского чемпионата. В 7-м туре Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Марселем» в результативном матче со счётом 3:2.

В данный момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата, набрав 33 очка в 18 матчах. «Марсель» же располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 28 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «ПСЖ» — 43 очка за 18 встреч.