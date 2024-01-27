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Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче Ла Лиги

Тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Вильярреала» в матче Ла Лиги
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5). Напомним, «Барселона» пропустила два гола в концовке встречи (на 90+9-й и 90+12-й минуте игры) и проиграла матч со счётом 3:5.

«Я понимаю, что вина за результат лежит и на футболистах, но я несу наибольшую ответственность за поражение. Мы должны изменить тенденцию. Чемпионат складывается для нас очень тяжело.

Что касается матча, то мы заслуживали победу, сделали самое сложное – вернулись в игру, отыгравшись с 0:2. После этого начались потери мяча. При счёте 3:3 мы не совершили нужный тактический фол. Итоговый результат не отражает того, что было по ходу игры.

Это тяжёлый удар. Команда находится в очень плохом психологическом состоянии. Но наш клуб выбирался и из более сложных ситуаций», — приводит слова Хави DAZN.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, после результата этого матча «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.

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