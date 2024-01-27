Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: новость об уходе Клоппа придаст нам дополнительный стимул

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о решении главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб после завершения сезона, а также рассказал о дополнительной мотивации для команды в связи с этой новостью.

«Конечно, это очень важно, это огромная новость в футболе. Для нас это тоже очень важный день. Но у нас большие цели в этом году, и это регулярно подчёркивает и главный тренер. Мы все хотим добиться многого. Такой настрой был уже с предсезонки, и он не меняется.

Возможно, это даже придаст нам дополнительный стимул, чтобы сделать ещё больше, насладиться этим вместе и сделать последнюю часть сезона, последний отрезок времени, проведённого менеджером в клубе, лучшим в его жизни. Это то, к чему мы стремимся, и именно поэтому всё идёт как по маслу», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, вчера, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.