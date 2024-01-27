«Мне грозят санкции». Тренер «Барселоны» Хави — об отмене пенальти в ворота «Вильярреала»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал эпизод с отменой пенальти в ворота «Вильярреала» на 90+2-й минуте после просмотра видеоповтора при счёте 3:3 в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Напомним, после этого эпизода «Барселона» пропустила два гола в концовке встречи (на 90+9-й и 90+12-й минуте игры) и проиграла матч со счётом 3:5.

«В конце концов, я понял, что на меня будут наложены санкции за мои слова, проанализировав их. Я не хочу создавать больше споров по поводу эпизода, я хочу сосредоточиться на своей команде. Наши ошибки привели к поражению в игре, у нас не должно быть оправданий. Но этот эпизод действительно повлиял на игру. Кроме того, четвертый арбитр говорил мне, что это явный пенальти, там удар локтем. Главный судья мне ничего не сказал, он подошел к монитору и сказал «нет пенальти». Я больше не хочу говорить об этом эпизоде, но фотографии эпизода уже есть», — приводит слова Хави DAZN.

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Напомним, тренер каталонцев был разъярен решением VAR и во время игры прокричал в одну из камер: «Это позор, позор!».

После результата этого матча «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 21 матч. «Вильярреал» же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. Лидирует мадридский «Реал», набравший 54 очка за 21 встречу.