Популярный певец Робби Уильямс стал президентом «Порт Вейл», который выступает в третьем дивизионе Англии.

«Моя жизнь причудлива и прекрасна, в ней было много поворотов, и получить должность президента – это нечто особенное. Причина, по которой я долгое время не возвращался сюда, заключалась в том, что я никогда не встречал людей, которые управляли этим местом. В клубе не было ощущения любви, домашнего уюта и гостеприимства.

Потом пришла Кэрол Шэнахан, совладелица клуба и её семья, они оживили это место, я заметил это и мне стало интересно. И это как бы заставило меня реинвестировать: сначала интерес, потом встреча с семьёй, а затем приехать и наблюдать за тем, что происходит – снова отдать своё сердце клубу», – приводит слова Уильямса пресс-служба клуба.

49-летний британский исполнитель родился в Сток-он-Тренте, где базируется «Порт Вейл». Английская команда на данный момент после 26 сыгранных матчей Первой лиги располагается на 20-м месте с 30 очками.