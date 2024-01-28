Хави ответил, остался бы он в «Барселоне» в случае победы над «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос журналистов, повлияло ли на его решение об уходе поражение в матче 22-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом», а также остался бы он в клубе, в случае победы.

«Если бы мы выиграли со счетом 3:2, возможно, я бы не сказал этого сегодня, но, возможно, на следующей неделе речь шла о том, чтобы найти момент, я решил это давным-давно», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее Хави объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона. 27 января, прошёл матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал». «Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счётом 3:5, при этом «Барселона» пропустила два гола в концовке встречи (на 90+9-й и 90+12-й минуте игры) и проиграла матч со счётом 3:5. В один момент каталонцы смогли отыграться со счёта 0:2 и вели со счётом 3:2, но упустили победу.