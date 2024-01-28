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Игрок «Севильи», отстранённый из-за конфликта с Мариано, попал в заявку на матч Ла Лиги

Игрок «Севильи», отстранённый из-за конфликта с Мариано, попал в заявку на матч Ла Лиги
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Полузащитник «Севильи» Ханнибал Межбри, который был отстранён из-за конфликта на тренировке с партнёром по команде Мариано Диасом, попал в заявку на матч 22-го тура с «Осасуной», который пройдёт 28 января.

Фото: Пресс-служба «Севильи»

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Межбри был арендован «Севильей» у манкунианцев 15 января. Уже 21 числа футболист принял участие в матче 21-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:5), где появился на поле во втором тайме, сыграв 28 минут и получив жёлтую карточку.

На данный момент после 21 сыгранного матча испанской Примеры «Севилья» располагается на 17-м месте с 16 очками, при этом до зоны вылета всего одно очко. «Осасуна» же после такого же количества проведённых игр находится на 12-й строчке с 25 очками.

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