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«Милан» упустил победу над «Болоньей» в самой концовке встречи

«Милан» упустил победу над «Болоньей» в самой концовке встречи
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Сегодня, 27 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева одержали волевую победу — 2:1.

Счёт в матче открыли футболисты гостей. На 29-й минуте отличился форвард Джошуа Зиркзее, привлекший внимание многих топ-клубов Европы. «Милан» сравнял на 45-й минуте. Гол забил полузащитник Рубен Лофтус-Чик. На 83-й минуте англичанин оформил дубль. На 90+2-й минуте «Болонья» сравняла счёт благодаря голу Риккардо Орсолини с пенальти.

Отметим, что хозяева поля дважды не реализовали 11-метровые удары. Сначала Оливье Жиру на 42-й минуте не смог отправить мяч в сетку ворот, а на 75-й минуте неудачную попытку предпринял Тео Эрнандес.

После этой игры в активе «Милана» стало 46 очков. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 33 очками находится на седьмой строчке.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Зиркзее – 29'     1:1 Лофтус-Чик – 45'     2:1 Лофтус-Чик – 83'     2:2 Орсолини – 90+2'    
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