Хави ответил, решит ли его уход проблемы «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави, который ранее объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона, ответил на вопрос, решит ли его уход из клуба проблемы каталонцев.

«Будет ли решение проблем «Барсы» в том, что я уйду из клуба? Да. Я очень рационален, очень рационален в этом вопросе, я думал об этом в течение долгого времени, и нам нужна смена обстановки. Надеюсь, мы выиграем Лигу чемпионов, мы сделаем это, показывая конкурентный футбол. Я настроен очень оптимистично. И мы можем бороться за Ла Лигу, это будет очень сложно, но это нам поможет», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).