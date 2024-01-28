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Хави ответил, решит ли его уход проблемы «Барселоны»

Хави ответил, решит ли его уход проблемы «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави, который ранее объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона, ответил на вопрос, решит ли его уход из клуба проблемы каталонцев.

«Будет ли решение проблем «Барсы» в том, что я уйду из клуба? Да. Я очень рационален, очень рационален в этом вопросе, я думал об этом в течение долгого времени, и нам нужна смена обстановки. Надеюсь, мы выиграем Лигу чемпионов, мы сделаем это, показывая конкурентный футбол. Я настроен очень оптимистично. И мы можем бороться за Ла Лигу, это будет очень сложно, но это нам поможет», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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