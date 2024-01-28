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Хави высказался о своих планах на будущее после ухода из «Барселоны»

Хави высказался о своих планах на будущее после ухода из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави, который ранее объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона, высказался о том, что он планирует делать после того, как окончательно покинет клуб

«Я не знаю, что ждет меня в будущем. Из-за этой должности я меньше общаюсь с семьей, они страдают от этого, и я не могу быть таким эгоистичным всю свою карьеру. Я побуду дома какое-то время и отдохну, мне нужно побыть с детьми», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее специалист сообщил, что 30 июня он покинет клуб. Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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