«Я за победу «Краснодара» в этом году». Экс-игрок «Зенита» — о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев рассказал, какую команду он хотел бы видеть чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Кого бы я хотел видеть чемпионом? Мне интересно, когда есть интрига. Хочется, чтобы кто‑то новенький смог залететь наверх и завоевать первое место. Сергей Галицкий очень трепетно и бережно относится к клубу, поэтому он заслужил это чемпионство как человек, который поднял команду и город. Я за то, чтобы в этом году победил «Краснодар», а так — за «Зенит», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» с 32 очками за 18 туров.