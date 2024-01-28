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Тьяго Мотта отреагировал на слухи о том, что может возглавить «Барселону»

Тьяго Мотта отреагировал на слухи о том, что может возглавить «Барселону»
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Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Барселону» после ухода Хави.

«Я слышал, что Хави покинул «Барселону, да, мне сообщили эту новость несколько минут назад. «Меня связывают с «Барселоной» в будущем? Я живу в настоящем. Мне нравится проводить время в Болонье, я сосредоточен только на настоящем, — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После матча в чемпионате Испании с «Вильярреалом» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» по завершению сезона.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. За это время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

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