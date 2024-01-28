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Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с «Лас-Пальмасом». Он совершил лишь один сейв

Анчелотти высказался об игре Лунина в матче с «Лас-Пальмасом». Он совершил лишь один сейв
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина в матче 22-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1).

«Лунин, несомненно, сыграл хорошо. Он совершил сейв в начале второго тайма и очень уверенно играл на втором этаже», — сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Напомним, Андрей Лунин провёл 9-й матч в Ла Лиге в текущем сезоне. Он пропустил пять голов и четыре раза отыграл «на ноль».

Напомним, в последней игре с «Лас-Пальмасом» (2:1) счёт был открыт на 53-й минуте, когда полузащитник «Лас-Пальмас» Хавьер Муньос вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал счёт 1:1. На 84-й минуте французский полузащитник Орельен Тчуамени вывел «Реал» вперёд и принёс клубу победу.

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