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«Реал» перестал воспринимать «Барселону» как соперника на рынке футболистов — Relevo

«Реал» перестал воспринимать «Барселону» как соперника на рынке футболистов — Relevo
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Мадридский «Реал» больше не считает «Барселону» соперником в борьбе за подписание игроков из-за проблем в каталонском клубе, сообщает Relevo.

По сведениям источника, в руководстве мадридского клуба сложилось мнение, что «Барселона» не является конкурентом в борьбе за топовых футболистов, так как у неё «хватает своих проблем». «Королевский клуб» видит основное соперничество со стороны клубов английской Премьер-лиги и французского «Пари Сен-Жермен».

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил о том, что покинет каталонский клуб после завершения нынешнего сезона независимо от его результатов. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

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