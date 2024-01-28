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Лишь два клуба топ-5 чемпионатов набрали очков больше, чем «Барселона» после прихода Хави

Каталонская «Барселона» с момента прихода на пост главного тренера испанца Хави (6 ноября 2021 года) входит в тройку лучших команд топ-5 европейских чемпионатов по набранным очкам, сообщает Squawka.

В активе испанского клуба 189 очков. На втором месте находится «Реал», набравший 194 очка. На первом — английский «Манчестер Сити», в активе которого 205 очков. Остальная часть списка выглядит так.

5. «Ливерпуль» — 185.

6. «ПСЖ» — 183.

7. «Интер» — 183.

8. «Ювентус» — 180.

9. «Арсенал» — 179.

10. «Милан» — 171.

Напомним, ранее Хави сообщил, что 30 июня он покинет клуб. За всё время 44-летний специалист выиграл с каталонцами два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 10 очков.