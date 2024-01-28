Хави объявил об уходе из «Барселоны», долгожданный гол Овечкина. Главное к утру
Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5) объявил о том, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, российский форвард Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, впервые за долгое время отличившись за «Вашингтон» в матче с «Далласом», голевая передача Александра Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Марселем» в матче Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона.
- Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке снайперов всех времён НХЛ.
- Голевая Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Марселем» в матче Лиги 1.
- Сразу три топовых игрока «Ливерпуля» могут покинуть клуб после ухода Клоппа.
- Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.
- Коннор Макдэвид вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона НХЛ, вытеснив оттуда Панарина.
- Назван основной кандидат на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны».
- «Лейкерс» и «Голден Стэйт» сыграли два овертайма, Леброн оформил трипл-дабл.
- «Это позор!» Тренер «Барселоны» Хави был разъярён отменой пенальти в ворота «Вильярреала».
- Леброн Джеймс вышел на чистое седьмое место в истории НБА по сыгранным матчам.
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