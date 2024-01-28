Хави объявил об уходе из «Барселоны», долгожданный гол Овечкина. Главное к утру

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Вильярреала» (3:5) объявил о том, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, российский форвард Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки, впервые за долгое время отличившись за «Вашингтон» в матче с «Далласом», голевая передача Александра Головина помогла «Монако» сыграть вничью с «Марселем» в матче Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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