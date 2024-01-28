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Зидан намерен работать только со сборной Франции и готов ждать ухода Дешама — RMC Sport

Зидан намерен работать только со сборной Франции и готов ждать ухода Дешама — RMC Sport
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Стали известны намерения экс главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана относительно продолжения своей карьеры, сообщает RMC Sport.

По данным источника, 51-летний специалист видит своей будущей командой исключительно сборную Франции и не планирует работать где-либо ещё. Сообщается, что по этой причине Зидан отказался от предложения возглавить сборную Алжира со стороны местной федерации футбола, хотя его семья крайне позитивно отнеслась к этому варианту.

По информации источника, Зидан не планирует спешить с возвращением к тренерской работе и готов ждать завершения контракта нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, срок действия соглашения которого истекает в 2026 году.

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