Кубок Азии, 28 января: расписание игрового дня

Сегодня, 28 января, матчем Австралия — Индонезия стартует стадия 1/8 финала Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

28 января, расписание игрового дня

1/8 финала Кубка Азии:

14:30 мск. Австралия — Индонезия;

19:00 мск. Таджикистан — ОАЭ.

Австралия вышла в плей-офф, заняв первое место в группе В (семь очков). Сборная Индонезии заняла третье место в группе D (три очка). Сборная Таджикистана заработала четыре очка и заняла второе место в группе А. ОАЭ набрали четыре очка и расположились на второй строчке в группе С.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.