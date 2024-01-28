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Саудовский «Аль-Шабаб» ведёт переговоры с Давидом де Хеа

Саудовский «Аль-Шабаб» ведёт переговоры с Давидом де Хеа
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«Аль-Шабаб», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, находится в стадии переговоров с 33-летним вратарём Давидом де Хеа, который с лета 2023 года является свободным агентом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Аль-Шабаб» также присматривается к вингеру «Галатасарая» Хакиму Зиешу.

Напомним, вчера, 27 января, появилась информация, что этот саудовский клуб близок к подписанию хорватского полузащитника «Севильи» Ивана Ракитича.

Последним местом работы де Хеа стал «Манчестер Юнайтед», за который голкипер выступал с 2011 года. За этот период футболист принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах испанский вратарь пропустил 590 голов.

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