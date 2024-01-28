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Аллегри — о матче с «Эмполи»: красная карточка Милика подпортила наши планы

Аллегри — о матче с «Эмполи»: красная карточка Милика подпортила наши планы
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:1), на 18-й минуте которого был удалён нападающий туринского клуба Аркадиуш Милик.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 Влахович – 50'     1:1 Бальданци – 70'    
Удаления: Милик – 18' / нет

«По моим ощущениям команда играла хорошо, несмотря на то что мы играли вдесятером практически через 15 минут после начала встречи, но всё равно пытались победить. У нас было несколько хороших моментов. Но это футбол, иногда он разочаровывает, к тому же красная карточка несколько подпортила наши планы, а «Эмполи» усложнил их. Такие вещи происходят в футболе, жаль, что мы остались вдесятером», — приводит слова Аллегри DAZN.

Напомним, Милик был удалён за фол на нападающем «Эмполи» Альберто Черри.

После 22 туров Серии А «Ювентус» набрал 53 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Эмполи» заработал 17 очков и расположился на 19-й строчке.

Турнирная таблица Серии А
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