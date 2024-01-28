Аллегри — о матче с «Эмполи»: красная карточка Милика подпортила наши планы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:1), на 18-й минуте которого был удалён нападающий туринского клуба Аркадиуш Милик.

«По моим ощущениям команда играла хорошо, несмотря на то что мы играли вдесятером практически через 15 минут после начала встречи, но всё равно пытались победить. У нас было несколько хороших моментов. Но это футбол, иногда он разочаровывает, к тому же красная карточка несколько подпортила наши планы, а «Эмполи» усложнил их. Такие вещи происходят в футболе, жаль, что мы остались вдесятером», — приводит слова Аллегри DAZN.

Напомним, Милик был удалён за фол на нападающем «Эмполи» Альберто Черри.

После 22 туров Серии А «Ювентус» набрал 53 очка и занимает первое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Эмполи» заработал 17 очков и расположился на 19-й строчке.