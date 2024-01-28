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На следующей неделе Хави встретится с игроками, чтобы объяснить решение об уходе из клуба

На следующей неделе Хави встретится с игроками, чтобы объяснить решение об уходе из клуба
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Главный тренер «Барселоны» Хави, объявивший вчера, 27 января, что он покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, на следующей неделе проведёт встречу с игроками каталонского клуба для того, чтобы подробно объяснить своё решение. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент Хави обстоятельно обсудил своё решение об уходе из клуба только с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Подчёркивается, что многие футболисты «Барселоны» узнали о намерении Хави покинуть команду по пути домой после матча с «Вильярреалом» (3:5).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, во время пресс-конференции после матча с «Вильярреалом», на которой испанский специалист сообщил о своём скором уходе из клуба, он подчеркнул, что «Барселоне» нужна смена курса развития.

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