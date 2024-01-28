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Тренер «Милана» Пиоли — о ничьей в матче с «Болоньей»: мы покидаем стадион с сожалением

Тренер «Милана» Пиоли — о ничьей в матче с «Болоньей»: мы покидаем стадион с сожалением
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:2), в котором футболисты «россонери» не реализовали два пенальти.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Зиркзее – 29'     1:1 Лофтус-Чик – 45'     2:1 Лофтус-Чик – 83'     2:2 Орсолини – 90+2'    

«Мы покидаем стадион с сожалением от того, что не выиграли игру. Это правда, что не было реализовано два пенальти, но у нас в целом было много моментов. Также мы позволили «Болонье» реализовать несколько её моментов, но нам всё равно удалось выйти вперёд.

Мы не можем допускать снижения концентрации и интенсивности в обороне в конце матча. Жаль, что так получилось, потому что мы упорно боролись. Учитывая то, как всё складывалось, сегодня мы могли бы одержать важную победу», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

На 42-й минуте с пенальти не забил нападающий Оливье Жиру. На 75-й минуте одиннадцатиметровый удар не реализовал защитник Тео Эрнандес.

Напомним, после 22 туров Серии А подопечные Пиоли набрали 46 очков и занимают третье место. В свою очередь, после 21 игры в чемпионате Италии «Болонья» заработала 33 очка и расположилась на шестой строчке.

Турнирная таблица Серии А
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