Тренер «Милана» Пиоли — о ничьей в матче с «Болоньей»: мы покидаем стадион с сожалением

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:2), в котором футболисты «россонери» не реализовали два пенальти.

«Мы покидаем стадион с сожалением от того, что не выиграли игру. Это правда, что не было реализовано два пенальти, но у нас в целом было много моментов. Также мы позволили «Болонье» реализовать несколько её моментов, но нам всё равно удалось выйти вперёд.

Мы не можем допускать снижения концентрации и интенсивности в обороне в конце матча. Жаль, что так получилось, потому что мы упорно боролись. Учитывая то, как всё складывалось, сегодня мы могли бы одержать важную победу», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

На 42-й минуте с пенальти не забил нападающий Оливье Жиру. На 75-й минуте одиннадцатиметровый удар не реализовал защитник Тео Эрнандес.

Напомним, после 22 туров Серии А подопечные Пиоли набрали 46 очков и занимают третье место. В свою очередь, после 21 игры в чемпионате Италии «Болонья» заработала 33 очка и расположилась на шестой строчке.