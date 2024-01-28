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Испанское издание назвало пять кандидатов на замену Хави в «Барселоне»

Испанское издание Sport.es представило список из пяти кандидатов на замену Хави на посту главного тренера каталонской «Барселоны».

Кандидаты на замену Хави на посту главного тренера «Барселоны» по версии Sport.es:

Тьяго Мотта (главный тренер «Болоньи»);

Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»);

Джованни ван Бронкхорст (бывший тренер «Рейнджерс»);

Мичел Мигель (главный тренер «Жироны»);

Иманол Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»).

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Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).