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Семак оценил идею клуба провести матч в форме в честь 80-летия со дня снятия блокады

Семак оценил идею клуба провести матч в форме в честь 80-летия со дня снятия блокады
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об идее клуба провести товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом» в форме, посвящённой 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Вчера, 27 января, «Зенит» одолел «Урал» со счётом 1:0.

«Прекрасно оцениваю эту идею — провести матч в таких футболках. Для нашего города эта дата является очень значимой, а «Зенит» является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга. Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма.

Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Хотели сделать это сегодня (27 января. — Прим. «Чемпионата»), но не успели. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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