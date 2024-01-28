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Директор «Юнайтед» Беррада: нельзя переплачивать игрокам, это приведёт к проблемам

Директор «Юнайтед» Беррада: нельзя переплачивать игрокам, это приведёт к проблемам
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Новый исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада объяснил, почему футбольным клубам не стоит платить своим игрокам слишком большие зарплаты.

«Необходимо иметь конкретное обоснование, почему вы предлагаете именно такую заработную плату, гонорар или комиссионные. Как только вы станете переплачивать, вы утратите возможность рационально объяснять это, и тогда вы окажетесь в тяжёлом положении при подписании следующего игрока», — приводит слова Беррады The Financial Times.

Напомним, ранее Беррада занимал должность исполнительного директора в «Манчестер Сити», однако в январе нынешнего года ушёл работать в «Манчестер Юнайтед».

После 21 тура английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 32 очка и занимают восьмое место.

Турнирная таблица АПЛ
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