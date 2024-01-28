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«Зенит» опубликовал состав на контрольный матч с «Аль-Фатехом»

В контрольном матче встретятся санкт-петербургский «Зенит» и саудовский «Аль-Фатех». Команды будут играть на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Сутормин, Нино, Родригао, Караваев, Ду Кейрос, Клаудиньо, Ерохин, Изидор, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Чёрный, Бардачев, Васильев, Коваленко, Мостовой.

Вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.