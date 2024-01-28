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«Сельта» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

«Сельта» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 28 января, состоится матч 22-го тура испанской Примеры между «Сельтой» и каталонской «Жироной». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Последний раз команды встречались в 11-м туре нынешнего сезона Ла Лиги. Тогда «Жирона» одержала победу с минимальным счётом — 1:0.

В данный момент «Сельта» находится на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 17 очков в 21 проведённом матче. «Жирона» располагается на второй позиции. Команда завоевала 52 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Ла Лиги
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