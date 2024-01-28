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Итальянский журналист считает, что Миранчук проживает свой лучший период в «Аталанте»

Итальянский журналист считает, что Миранчук проживает свой лучший период в «Аталанте»
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Итальянский журналист Corriere Torino и Toro News Альберто Джулини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».

«На этом этапе Миранчук стал лидером «Аталанты». Сейчас Алексей проживает лучший период за последние два года в Италии. В прошлом году он постоянно играл в Турине, а летом хотел остаться там. «Торино» решил не выкупать его, и Миранчук вернулся в Бергамо, где сначала оказался вне состава. Однако в течение нескольких недель он завоёвывал всё больше и больше времени, усердно работая.

Миранчук хорошо использовал небольшие шансы, которые Гасперини предоставил ему. Повторюсь, сейчас Алексей лидер «Аталанты», и гол «Удинезе» стал призом за всю тяжёлую работу последних недель. Алексей был хорош, и Гасперини поменял о нём мнение, хотя в прошлом никогда особо не делал ставку на него», — сказал Джулини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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