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Серхи Роберто покинет «Барселону» в конце нынешнего сезона из-за ухода Хави

Серхи Роберто покинет «Барселону» в конце нынешнего сезона из-за ухода Хави
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Руководство «Барселоны» не намерено продлевать контракт с 31-летним полузащитником каталонского клуба Серхи Роберто, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Барселона» была готова предложить Роберто новый контракт ещё на один год, поскольку эту инициативу лоббировал главный тренер сине-гранатовых Хави. Однако в связи с тем, что испанский специалист принял решение покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона, боссы каталонского клуба не считают целесообразным пролонгировать трудовое соглашение с Роберто.

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Напомним, Хави сообщил о своём решении покинуть сине-гранатовых вчера, 27 января.

Роберто является воспитанником «Барселоны» и находится в её системе с 2006 года. За этот период он принял участие в 363 матчах за взрослую команду каталонского клуба, в которых отметился 19 голами и 41 результативной передачей.

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