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Игроки «Барселоны» хотели бы, чтобы Луис Энрике заменил объявившего об уходе Хави

Игроки «Барселоны» хотели бы, чтобы Луис Энрике заменил объявившего об уходе Хави
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Футболисты каталонской «Барселоны» хотят видеть Луиса Энрике новым главным тренером команды после того, как Хави покинет клуб. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, приезд Энрике почти невозможен из-за контракта с французским «ПСЖ», который действует до 2025 года.

Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) в испанской Примере Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» в конце нынешнего сезона.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось о многочисленном количестве кандидатов на пост главного тренера «Барселоны». Среди них — Тьяго Мотта (главный тренер «Болоньи»), Рафаэль Маркес (тренер «Барселоны Атлетик»), Джованни ван Бронкхорст (бывший тренер «Рейнджерс»), Мичел Мигель (главный тренер «Жироны»), Иманол Альгуасиль (главный тренер «Реала Сосьедад»), Роберто Де Дзерби (главный тренер «Брайтона»), Хулен Лопетеги (экс-тренер сборной Испании).

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