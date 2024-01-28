«Постараемся не перегружать Нино». Семак — о матче «Зенита» с «Аль-Фатехом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем контрольном матче с саудовским «Аль-Фатехом». Встреча состоится сегодня, 28 января. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Насколько тяжело футболистам проводить матчи по 90 минут? Тяжело, первые тренировки складываются трудно после паузы. После трёхдневного перерыва трудно начинать, не говоря о более длительном промежутке времени. Первые матчи сложные функционально, физически, но нужно набирать потихоньку. Тайм вчера неплохо отыграли, будем работать, чтобы лучше быть готовыми.

Нино сегодня выйдет с первых минут. Посмотрим, насколько его хватит, на 30–45 минут, постараемся его не перегружать. Он готов, будет потихоньку набирать форму, чувствовать игровой тонус, взаимодействие с партнёрами», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.