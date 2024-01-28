Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Постараемся не перегружать Нино». Семак — о матче «Зенита» с «Аль-Фатехом»

«Постараемся не перегружать Нино». Семак — о матче «Зенита» с «Аль-Фатехом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем контрольном матче с саудовским «Аль-Фатехом». Встреча состоится сегодня, 28 января. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
1 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия
1:0 Клаудиньо – 4'     1:1 Тельо – 14'    

«Насколько тяжело футболистам проводить матчи по 90 минут? Тяжело, первые тренировки складываются трудно после паузы. После трёхдневного перерыва трудно начинать, не говоря о более длительном промежутке времени. Первые матчи сложные функционально, физически, но нужно набирать потихоньку. Тайм вчера неплохо отыграли, будем работать, чтобы лучше быть готовыми.

Нино сегодня выйдет с первых минут. Посмотрим, насколько его хватит, на 30–45 минут, постараемся его не перегружать. Он готов, будет потихоньку набирать форму, чувствовать игровой тонус, взаимодействие с партнёрами», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.

Материалы по теме
«Зенит» опубликовал состав на контрольный матч с «Аль-Фатехом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android