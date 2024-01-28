Почеттино: Палмер не должен забивать в каждом матче, иначе его бы звали Месси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, на какой позиции в атаке он предпочитает использовать полузащитника Коула Палмера.

«В данный момент я предпочитаю видеть его на поле! Нет, я не собираюсь постоянно использовать его на позиции нападающего. Он не может забивать в каждом матче. Если бы он это делал, возможно, следовало бы называть его не Коулом Палмером, а Лео [Месси].

Это игрок, который может играть на разных позициях, и он всегда играет действительно хорошо. Просто он не всегда забивает, но при этом создаёт для нас потрясающие моменты», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, в нынешнем сезоне Палмер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.