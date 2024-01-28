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«Барселона» отказалась от кандидатуры Маркеса в качестве потенциального преемника Хави

«Барселона» отказалась от кандидатуры Маркеса в качестве потенциального преемника Хави
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Руководство «Барселоны» приняло решение отказаться от идеи рассмотрения кандидатуры главного тренера «Барселоны Атлетик» Рафаэля Маркеса в качестве возможной замены для Хави на посту наставника каталонского клуба. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, боссы сине-гранатовых отклонили кандидатуру 44-летнего Маркеса, поскольку они намерены назначить на пост нового главного тренера «Барселоны» опытного специалиста. Руководство каталонского клуба не хочет рисковать результатами команды.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, вчера, 27 января, Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

Маркес возглавляет «Барселону Атлетик» с 2022 года. На текущий момент она занимает пятое место в третьем испанском дивизионе.

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