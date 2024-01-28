«Барселона» отказалась от кандидатуры Маркеса в качестве потенциального преемника Хави

Руководство «Барселоны» приняло решение отказаться от идеи рассмотрения кандидатуры главного тренера «Барселоны Атлетик» Рафаэля Маркеса в качестве возможной замены для Хави на посту наставника каталонского клуба. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, боссы сине-гранатовых отклонили кандидатуру 44-летнего Маркеса, поскольку они намерены назначить на пост нового главного тренера «Барселоны» опытного специалиста. Руководство каталонского клуба не хочет рисковать результатами команды.
Напомним, вчера, 27 января, Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.
Маркес возглавляет «Барселону Атлетик» с 2022 года. На текущий момент она занимает пятое место в третьем испанском дивизионе.