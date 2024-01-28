Артём Ребров: правая штанга или левая? Обе

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров ответил на вопрос о своём знаменитом ритуале — поцелуях штанг перед матчем.

«Правая штанга или левая? Обе. Были ли когда-то имена у штанг? Так далеко мы не заходили.

Есть ли такое, что перекладина ревнует? Возможно, никогда не спрашивал», — сказал Ребров в видео на YouTube-канале МЯЧ Shorts.

Артём Ребров выступал за «Спартак» в период с 2011 по 2021 год. До этого голкипер играл за ярославский «Шинник», подмосковный «Сатурн» и другие клубы. В составе «Спартака» он стал чемпионом России (2016/2017) и обладателем Суперкубка страны (2017). В настоящее время 39-летний Ребров завершил игровую карьеру и занимает должность технического координатора красно-белых.