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Российский тренер в Израиле высказался о сорвавшемся трансфере Лесового в «Маккаби» Хайфа

Российский тренер в Израиле высказался о сорвавшемся трансфере Лесового в «Маккаби» Хайфа
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Российский тренер вратарей «Маккаби» Тель-Авив Александр Уваров высказал мнение о возможном трансфере нападающего «Динамо» Даниила Лесового в «Маккаби» Хайфа.

«Слышал, что Лесовой уехал из Израиля, но потом была информация, что всё решилось. Насколько я понял, там были проблемы с переводом денег. Россию обложили санкциями со всех сторон. Были похожие трудные случаи с переходом в израильские клубы, но не знаю, как решают такие проблемы с Россией», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.

26-летний Даниил Лесовой в этом сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.

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