«Так будет лучше». Хави объяснил игрокам «Барселоны» своё решение уйти из клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу со своими футболистами перед началом тренировки, на которой он объяснил им своё решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мне очень жаль, что вы, ребята, узнали об этом таким образом, но это то, что было со мной в течение долгого времени, и я не мог больше ждать. Я искренне верю, что это решение является лучшим для всех: для меня, потому что я избавлюсь от лишнего давления, а также для вас, поскольку вы также сможете играть без настолько большого давления.

Я убеждён, что мы можем громко хлопнуть дверью и сделать всё возможное для того, чтобы победить и удивить тех, кто уже похоронил нас», — приводит слова Хави AS.

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Подчёркивается, что, произнося свою речь, Хави был близок к тому, чтобы заплакать. После её произнесения футболисты «Барселоны» стали аплодировать тренеру. Затем Хави обнялся с каждым из игроков команды и сотрудников клуба.

Напомним, Хави заявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона вчера, 27 января, после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:5).