Агент Крицер: к российским футболистам в Израиле относятся с большим уважением

Израильский агент Григорий Крицер рассказал об отношении соотечественников к российским футболистам.

«Особых трудностей нет — вопрос только в переводе денег. Проблема только в этом. Но интерес к российским игрокам в Израиле есть всегда. К ним относятся с большим уважением. Считается, что РПЛ — интересная лига, чтобы привозить в Израиль игроков», — сказал Крицер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что трансфер нападающего московского «Динамо» Даниила Лесового в израильский клуб «Маккаби» Хайфа сорвался. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.