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«Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в контрольном матче

«Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и саудовский «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз, Саудовская Аравия
1:0 Клаудиньо – 4'     1:1 Тельо – 13'    

На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Ему ассистировал Густаво Мантуан. Через девять минут нападающий «Аль-Фатеха» Кристиан Тельо забил ответный мяч.

Вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.

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