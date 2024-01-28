«Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и саудовский «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Итоговый результат — 1:1.
На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Ему ассистировал Густаво Мантуан. Через девять минут нападающий «Аль-Фатеха» Кристиан Тельо забил ответный мяч.
Вчера, 27 января, «Зенит» в контрольном матче встречался с «Уралом». Команда Сергея Семака одержала победу с минимальным счётом 1:0. Победный гол на счету нападающего Матео Кассьерры.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.
- 28 января 2024
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